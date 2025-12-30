Жители Дона под влиянием мошенников продали три квартиры

В 2024-2025 годах в Ростовской области выявлено три случая продажи квартир под влиянием телефонных мошенников. По этим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает «ДОН 24» со ссылкой на данные управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, с мошенничеством в сфере недвижимости чаще всего сталкиваются жители крупных городов, таких как Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск и Волгодонск. Наиболее уязвимы к подобным преступлениям пожилые люди и пенсионеры.

В полиции добавили, что для обнаружения подозрительных сделок требуется плотное сотрудничество с Росреестром. Нотариусы также играют важную роль, так как они обязаны проверять дееспособность всех участников сделки и сообщать им о лицах, которые могут участвовать в мошеннических действиях.

Наталья Белоштейн