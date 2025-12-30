Глава Северского района Кубани призвал отказаться от пиротехники на Новый год

Глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев обратился к жителям с просьбой отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Соответствующий пост глава района опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

«В Краснодарском крае нет запрета на реализацию пиротехники, если она продается в специализированных магазинах. Тем не менее, прошу всех воздержаться от запуска салютов и фейерверков, в том числе — в новогоднюю ночь»,— пишет Алексей Чеверев.

Призыв отказаться от пиротехники глава района объяснил тем, что громкие звуки на улицах могут вызвать тревогу и дискомфорт у населения. Также взрывы от фейерверков могут помешать защитникам, считает Чеверев.

Глава Северского района сообщил, что сотрудники полиции и районной администрации ведут работу по выявлению несанкционированных точек продажи фейерверков. Алексей Чеверев рекомендовал родителям провести беседы с детьми о мерах предосторожности касаемо пиротехники.

София Моисеенко