Спрос на алкоголь в Краснодарском крае снизился на 30%

На Кубани продажи алкоголя снизились на треть в ноябре и октябре текущего года. Об этом сообщает РБК Краснодар, ссылаясь на пресс-службу «Контур.Маркет».

Спрос на спиртные напитки в регионе за два месяца уменьшился в среднем на 30% по сравнению с показателями прошлого года, а средняя цена алкоголя на Кубани выросла на 12%, составив 1,2 тыс. руб. Такие результаты продемонстрировал анализ свыше 670 тыс. чеков в торговых точках края в период с 1 ноября по 15 декабря 2024 и 2025 годов.

Снижение спроса наблюдается на все виды алкогольных напитков, кроме игристого. К нему интерес за год увеличился на 3%, а к тихим напиткам — снизился на 35% по сравнению с прошлым годом. В целом востребованность спиртного в предновогодний период уменьшилась на 16%, согласно сведениям «Контур.Маркет».

За указанный период на Кубани вырос спрос на мандарины на 19%, средняя цена цитруса снизилась на 12%, в среднем до 145 руб. за 1 кг, а тушки курицы для блюд новогоднего стола подорожали в среднем на 17%, до 379 руб. Медианная цена икры достигла 9,4 тыс. руб. за 1 кг, показатель стал ниже на 5%, чем был в 2024 году.

София Моисеенко