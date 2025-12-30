Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Алексей Коноваленко получил пост главы красноярского минздрава

Министром здравоохранения Красноярского края назначен Алексей Коноваленко. Губернатор Михаил Котюков представил его руководителям медицинских учреждений региона, сообщил официальный портал края.

В системе здравоохранения господин Коноваленко работает с 2000 года после окончания Красноярской государственной медицинской академии. В 2012 году он занял пост консультанта в краевом минздраве, в 2018-м — заместителя начальника управления в территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) региона. В январе 2022 года Алексея Коноваленко назначили заместителем директора — начальником управления организации и модернизации ТФОМС. В сентябре 2025 года он стал заместителем министра здравоохранения.

Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущий министр здравоохранения Красноярского края Наталия Говорушкина ушла в отставку в июне 2025 года. Обязанности руководителя министерства тогда были возложены на Юлию Белоусову.

Напомним, 29 декабря законодательное собрание региона утвердило председателем краевого правительства Алексея Медведева.

Валерий Лавский

