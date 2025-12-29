Алексей Медведев занял пост председателя правительства Красноярского края

Пост председателя правительства Красноярского края занял Алексей Медведев. Его кандидатуру единогласно утвердили депутаты законодательного собрания региона. В новой должности Алексей Медведев пообещал сосредоточиться на реализации нацпроектов, социальной политике, технологическом развитии и укреплении связей науки, образования и экономики. Он также намерен продолжить поддержку малого и среднего бизнеса.

Уроженец Красноярска Алексей Медведев после работы в регионе в 2012 году был назначен министром экономики в правительстве Московской области. В 2013—2018 годы занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства научных организаций, затем работал заместителем министра науки и высшего образования РФ, а с 2022-го по 2024 год — заместителем гендиректора Российского научного фонда. В январе прошлого года был назначен вице-премьером Красноярского края.

Как писал «Ъ-Сибирь», 23 декабря красноярский премьер-министр Сергей Верещагин был избран мэром Красноярска.

Лолита Белова