Ушла в отставку министр здравоохранения Красноярского края

Министр здравоохранения Красноярского края Наталия Говорушкина ушла в отставку. Об этом говорится в распоряжении губернатора Михаила Котюкова от 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Говорушкина

Фото: Правительство Красноярского края Наталия Говорушкина

Фото: Правительство Красноярского края

В документе уточняется, что госпожа Говорушкина уволилась по собственному желанию. Согласно другому распоряжению главы региона, обязанности министра с 16 июня исполняет Юлия Белоусова.

29 мая краевой минздрав опубликовал результаты служебной проверки, проведенной после жалоб пациентов на отсутствие необходимых лекарств. В документе, в частности, указывалось, что «заместитель министра здравоохранения по финансово-экономическим вопросам… ненадлежащим образом исполняла обязанности по контролю и организации деятельности контрактной службы», а «начальником отдела государственных закупок… остановлена обработка заявок отдела лекарственного обеспечения для последующего направления в Агентство государственных закупок на приобретение лекарственных препаратов на 2025 год с начала октября по 15.11.2024 (на 1,5 месяца)».

Валерий Лавский