Ушла в отставку министр здравоохранения Красноярского края
Министр здравоохранения Красноярского края Наталия Говорушкина ушла в отставку. Об этом говорится в распоряжении губернатора Михаила Котюкова от 15 июня.
Наталия Говорушкина
Фото: Правительство Красноярского края
В документе уточняется, что госпожа Говорушкина уволилась по собственному желанию. Согласно другому распоряжению главы региона, обязанности министра с 16 июня исполняет Юлия Белоусова.
29 мая краевой минздрав опубликовал результаты служебной проверки, проведенной после жалоб пациентов на отсутствие необходимых лекарств. В документе, в частности, указывалось, что «заместитель министра здравоохранения по финансово-экономическим вопросам… ненадлежащим образом исполняла обязанности по контролю и организации деятельности контрактной службы», а «начальником отдела государственных закупок… остановлена обработка заявок отдела лекарственного обеспечения для последующего направления в Агентство государственных закупок на приобретение лекарственных препаратов на 2025 год с начала октября по 15.11.2024 (на 1,5 месяца)».