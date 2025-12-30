Россия вернула 2,3 тыс. военнослужащих благодаря переговорам с Украиной в Стамбуле

В результате договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, России удалось вернуть около 2,3 тыс. военнослужащих, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью «Известиям». Также по итогам встреч с украинской делегацией, российская сторона вернула около 170 гражданских лиц, добавил он. Кроме того, Москве передали тела 200 погибших военнослужащих, отметил дипломат.

«Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц»,— сообщил господин Галузин.

В 2025 году Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. После этого делегации перестали встречаться в Турции — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что это произошло по инициативе Киева. В МИД Украины заявляли, что с российскими переговорщиками нельзя было вести «творческие дискуссии». По словам Михаила Галузина, Украина на переговорах не ответила на «целый ряд» предложений России по урегулированию конфликта, в том числе по созданию трех рабочих групп по военным, политическим и гуманитарным вопросам.