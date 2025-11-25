Песков: переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу по инициативе Киева

Переговоры по украинскому урегулированию в Стамбуле были приостановлены по инициативе Киева, а не Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по нашей вине, не по нашему желанию»,— сказал господин Песков. Он отметил, что сейчас «чуть-чуть по-другому развивается ситуация», так как Украина и США работают над мирным планом президента Дональда Трампа.

У пресс-секретаря также уточнили, обсуждали ли Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган возобновление переговоров в таком формате. Господин Песков сообщил, что «турецкая сторона по-прежнему предлагает свои услуги». Он добавил, что «у турецкой стороны есть свои интересы, которые во многом совпадают с нашими».