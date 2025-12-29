В горах Сочи за ночь выпадет до 30 см снега

В Сочи сохраняется неблагоприятная погодная обстановка, в связи с чем на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ночь с 29 на 30 декабря на побережье ожидаются осадки в виде мокрого снега объемом 10–20 мм, а также грозы и налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса, на возвышенностях — до минус 3 градусов. На море прогнозируется волнение силой 4–5 баллов с высотой волн до 3 м, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В предгорных и горных районах курорта ожидаются сильные снегопады. За ночь прирост снежного покрова может достичь 20–30 см. Прогнозируются метель, снежные заносы и гололедица на дорогах. В связи с этим введены ограничения на въезд транспорта, не оснащенного зимней резиной. Днем 30 декабря интенсивность осадков увеличится, а скорость южного ветра усилится до 23 м/с.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации Сочи, в ночь на 29 декабря неблагоприятные погодные явления фиксировались на всей территории города. На побережье прошел дождь со снегом, в горных населенных пунктах наблюдались снегопады, а в Краснополянском округе — метель.

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, в ночное время к расчистке улично-дорожной сети было привлечено свыше 330 единиц специализированной техники и более 530 дорожных рабочих. В работах задействованы федеральные, региональные и муниципальные службы. За ночь использовано порядка 930 тонн противогололедных материалов. Городская инфраструктура функционирует в штатном режиме, обстановка находится под постоянным контролем городского оперативного штаба.

Мария Удовик