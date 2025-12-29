В аэропорту Сочи задержаны 12 рейсов из-за сложных метеоусловий

Аэропорт Сочи продолжает функционировать в условиях сложной метеообстановки и осуществляет обслуживание воздушных судов и пассажиров по фактической погоде. Все операции выполняются в порядке очередности прибытия самолетов. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия на курорте сохранятся в ближайшие дни, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По состоянию на 21:30 мск в аэропорт Сочи вернулись девять из одиннадцати рейсов, ранее направленных на запасные аэродромы. Воздушные суда будут обслужены и отправлены в пункты назначения. Еще два рейса — U6-219 и N4-476 — продолжают находиться на запасных аэродромах в связи с необходимостью соблюдения норм отдыха экипажей. Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа по 12 рейсам.

В администрации аэропорта отмечают, что после принятия авиакомпаниями соответствующих решений самолеты вернутся в Сочи, где их обслуживание и отправка будут осуществляться в установленной очередности. Обстановка в терминале остается спокойной, скоплений пассажиров не наблюдается. Аэропорт принимает меры для обеспечения комфортных условий ожидания.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов на онлайн-табло в терминале, на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также с помощью Telegram-бота @AerodinamikaBot и через аудиообъявления.

На территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В ночь на 29 декабря неблагоприятные погодные явления отмечались во всех районах города: на побережье прошел дождь со снегом, в горных населенных пунктах наблюдались снегопады, а в Краснополянском округе фиксировалась метель.

Мария Удовик