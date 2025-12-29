Трамп сообщил о недавнем разговоре с Мадуро

Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно провел разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Деталей переговоров американский президент не раскрыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я поговорил с ним недавно, совсем недавно, но из этого особо ничего не вышло»,— сказал господин Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху (трансляцию вел NBC News). Американский президент заявил, что власти Венесуэлы направили в США «наркотики на миллиарды долларов».

25 декабря Дональд Трамп анонсировал начало наземных операций против наркокартелей в Латинской Америке. До этого несколько месяцев США атаковали суда в Карибском море. По версии американской стороны, они причастны к наркоторговле. Сегодня американский президент заявил, что США на прошлой неделе уничтожили «крупный объект» в Венесуэле.

