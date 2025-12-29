Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сергей Смоленский возглавит Новороссийский гарнизонный военный суд

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Смоленского судьей Новороссийского гарнизонного военного суда. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующий указ №992 подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года.

«Поздравляем с назначением на ответственную и почетную должность, желаем успехов в деятельности на благо судебной системы страны»,— говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее в Краснодарском крае произошли кадровые изменения — помощником губернатора Вениамина Кондратьева по подготовке кадров стал Виктор Анисимов. Он длительное время занимается работой с региональной молодежью и руководит Кубанским научным фондом.

Алина Зорина

