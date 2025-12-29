Сергей Смоленский возглавит Новороссийский гарнизонный военный суд
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Смоленского судьей Новороссийского гарнизонного военного суда. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Соответствующий указ №992 подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2025 года.
«Поздравляем с назначением на ответственную и почетную должность, желаем успехов в деятельности на благо судебной системы страны»,— говорится в сообщении пресс-службы суда.
