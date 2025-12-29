Энергетики Юга готовы к новогодним каникулам 2026 года

Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин во время рабочей поездки в ЮФО провел совещание по обеспечению надежного энергоснабжения макрорегиона в период новогодних каникул. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети Юг».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Юг» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Юг»

По информации пресс-службы, для проведения аварийно-восстановительных работ подготовлено свыше 1,3 тыс. бригад — это более 7 тыс. специалистов и 3 тыс. единиц техники. При возникновении нештатных ситуаций питание потребителей может быть обеспечено от 578 резервных источников общей мощностью 68 МВт.

«В этом году мы существенно увеличили размер ремонтной программы в южных регионах, направив на ее финансирование более 10,5 млрд руб. Сейчас необходимо усилить контроль за сетевыми объектами и обеспечить оперативное реагирование на любые нарушения электроснабжения. Особое внимание должно быть уделено курортным зонам и транспортной инфраструктуре», — заявил господин Рюмин.

Параллельно с производственными задачами филиал ПАО «Россети» - МЭС Юга и дочерняя структура «Россети Юг» продолжают развивать инфраструктуру. В 2025 году реализованы несколько крупных проектов на Кубани, в Ростовской и Волгоградской областях. Приоритетом 2026 года станет внедрение в ЮФО систем накопления электроэнергии большой мощности, отметил Рюмин.