Здание бывшего окружного суда в Ростове отреставрируют к концу 2026 года

Ростовская компания ООО СМП-161 получила контракт на реставрацию исторического здания бывшего окружного суда на Социалистической улице за 70,5 млн руб. из федерального бюджета. Информация о заключении договора появилась на сайте госзакупок 15 декабря.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Памятник архитектуры расположен по адресу Социалистическая, 164/35. Здание построили в 1914 году по проекту зодчего П. Любимова в стиле неоклассического модерна.

В ноябре Ростовский областной суд объявил тендер на проведение восстановительных работ. Реставрация включает капитальный ремонт кровли, воссоздание исторического облика южного и западного фасадов и другие необходимые мероприятия.

Первоначально тендер планировали завершить к 30 октября 2026 года. Однако 2 декабря конкурс не состоялся — поступила только одна заявка. По закону контракт могут заключить с единственным участником, если его предложение соответствует всем требованиям.

Победителем стала строительная компания ООО СМП-161, работающая с 2016 года. Организация специализируется на возведении жилых и нежилых объектов. По условиям договора все работы должны завершиться до 30 декабря 2026 года.

Валентина Любашенко