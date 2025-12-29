Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин поздравил Горячкину с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам

Президент России Владимир Путин поздравил шахматистку Александру Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду в Дохе. Глава государства пожелал ей дальнейших спортивных успехов.

Александра Горячкина

Александра Горячкина

Фото: Федерация шахмат г. Москвы

Александра Горячкина

Фото: Федерация шахмат г. Москвы

«Ярко и уверенно обойдя сильных соперниц, вы продемонстрировали победный настрой и высший класс мастерства, преподнесли прекрасный новогодний подарок своим наставникам, близким и, конечно, всем поклонникам шахмат в нашей стране»,— отмечается в письме господина Путина.

27-летняя Александра Горячкина обыграла китаянку Чжу Цзиньэр на тай-брейке со счетом 1,5:0,5. Это ее первая победа на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Александра Горячкина обогнала Китай».

