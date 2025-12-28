Александра Горячкина обогнала Китай

Российская шахматистка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Золото первенства в Дохе она выиграла на тай-брейке, на котором одолела финишировавшую вровень с ней китаянку Чжу Цзиньэр. В мужском турнире представитель России был очень близок к победе. Владислав Артемьев взял серебро, пропустив вперед лишь безусловного лидера мировых шахмат Магнуса Карлсена. При этом в очной партии норвежец уступил российскому гроссмейстеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская шахматистка Александра Горячкина

Фото: Noushad Thekkayil / NurPhoto / ТАСС Российская шахматистка Александра Горячкина

Фото: Noushad Thekkayil / NurPhoto / ТАСС

Катарский чемпионат мира по рапиду принес Александре Горячкиной приз, ценней которого в карьере орской шахматистки еще не было, хотя разных достижений в ней уже предостаточно. Горячкина выиграла крупные турниры, преодолевала знаковую для женских шахмат рейтинговую отметку в 2600 пунктов, покорявшуюся лишь единицам в истории. Однажды, в 2000 году, она даже сыграла в матче за титул чемпионки мира — «классической», самой главной чемпионки, уступив в нем китаянке Цзюй Вэньцзюнь. В Дохе Горячкина добыла первое в своей биографии официальное чемпионское звание Международной шахматной федерации (FIDE), добравшись до него очень непростым путем.

Она все три дня, что продолжался турнир, была в авангарде, но все время — чуть отставая от лидеров. Самой выйти вперед мешали мелочи — например, в партии с индийской шахматисткой Хумпи Конеру, прошлогодней обладательницей титула, реализовать выигранную позицию не позволил один-единственный неточный ход. В итоге все, однако, сложилось для Горячкиной благополучно. Финишировала она вровень с Конеру и китаянкой Чжу Цзиньэр, с которой также разошлась миром. А в таких ситуациях золото разыгрывают две шахматистки, у которых лучше дополнительные показатели. Лучше они были у Горячкиной и Чжу Цзиньэр.

Так что им пришлось снова сесть за доску друг напротив друга. И Горячкина сразу же жестоко ужалила соперницу, обыграв ее белыми.

Чтобы борьба продолжилась, Чжу Цзиньэр требовалось обязательно взять реванш во второй партии, но Горячкина отстояла ничью.

В мужском чемпионате золото досталось шахматисту, который является безусловным фронтменом во всех шахматных форматах, а в тех, которые предполагают жесткий контроль времени, проигрывает исключительно редко. В Дохе он допустил в 13 турах один-единственный срыв. Но это был срыв, который превратился в шахматный хит. В седьмом туре Карлсен ввязался в суровую перестрелку с россиянином Владиславом Артемьевым, а тот факт, что оппонент взял в ней верх, так расстроил великого норвежца, что, покидая игровой зал, он чуть не выбил телекамеру из рук сопровождавшего его оператора.

Артемьева та партия сделала лидером, и шансы на золото он сохранял вплоть до самого конца турнира. Отобрать его у Карлсена помешала серия ничьих в финальный день, но серебро от российского гроссмейстера никуда не делось.

После чемпионатов мира по рапиду в Дохе до 30 декабря пройдут мировые первенства по блицу.

Алексей Доспехов