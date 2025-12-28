Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду в Дохе. Она обыграла китаянку Чжу Цзиньэр на тай-брейке со счетом 1,5:0,5. В первой партии победила россиянка, вторая завершилась вничью.

После 11 туров по 8,5 очков из 11 набрали Александра Горячкина, Чжу Цзиньэр и Хампи Конеру (Индия). По дополнительным критериям Горячкина и Цзиньэр обошли Конеру, и между ними был разыгран дополнительный матч за первое место. На тай-брейке шахматистки играли по три минуты с добавлением двух секунд после каждого хода. Конеру стала бронзовым призером.

Александре Горячкиной 27 лет. Она стала чемпионкой мира по быстрым шахматам впервые в карьере. Среди мужчин победителем стал Магнус Карлсен (Норвегия). Он завоевал этот титул в шестой раз. Россиянин Владислав Артемьев занял второе место.

29 декабря в 14:00 мск начнется чемпионат мира по блицу. В первый день будет сыграно 13 туров среди мужчин и 10 — среди женщин.

