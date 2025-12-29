Ушаков о реакции Трампа на атаку Украины на резиденцию Путина и четкой позиции РФ по украинским договоренностям

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о новом телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп проинформировал президента России об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а Путин обратил внимание лидера США, что Украина атаковала беспилотниками его госрезиденцию в Новгородской области почти сразу после переговоров. Путин заявил Трампу, что Россия не оставит без ответа атаку, а Трамп пообщеал пересмотреть подходы в работе с Зеленским. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

  • Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание Трампа на то, что сразу после его переговоров с Зеленским в Мар-а-Лаго Киев атаковал беспилотниками госрезиденцию президента РФ в Новгородской области.
  • Трамп был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия.
  • Трамп заявил, что атака беспилотников на резиденцию Путина повлияет на подходы США в работе с Зеленским.
  • По словам Ушакова, Трамп сказал: «Слава Богу, что мы не передали Зеленскому ракеты ''Томагавк''».
  • Путин четко заявил Трампу, что позиция России по ряду достигнутых с США договоренностей по Украине будет пересмотрена.
  • Путин заявил Трампу, что попытка атаки ВСУ на резиденцию не останется без ответа.
  • Украина атаковала резиденцию президента России беспилотниками дальнего действия.
  • Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Зеленским.
  • Трамп сказал Путину, что США на переговорах с украинской делегацией проводила мысль о необходимости для Киева не прикрываться требованиями о временном прекращении огня.
  • Трамп сказал Путину, что на переговорах с Зеленским рекомендовал даже не пытаться получить передышку на фронте.
  • Россия считает, что некоторые достигнутые Трампом и Зеленским результаты оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств.
  • Путин и Трамп весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее.

