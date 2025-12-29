Ушаков о реакции Трампа на атаку Украины на резиденцию Путина и четкой позиции РФ по украинским договоренностям

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о новом телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп проинформировал президента России об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а Путин обратил внимание лидера США, что Украина атаковала беспилотниками его госрезиденцию в Новгородской области почти сразу после переговоров. Путин заявил Трампу, что Россия не оставит без ответа атаку, а Трамп пообщеал пересмотреть подходы в работе с Зеленским. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ