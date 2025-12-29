Ушаков: Путин рассказал Трампу о налете беспилотников ВСУ на его резиденцию

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что атака Украины на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответа. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа»,— заявил Юрий Ушаков (цитата по ТАСС). По его словам, Дональд Трамп был шокирован тем, что Украина атаковала госрезиденцию Владимира Путина и сказал, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия».

Владимир Путин заявил американскому коллеге, что после атаки на госрезиденцию позиция России по ряду достигнутых договоренностей по разрешению российско-украинского конфликта будет пересмотрена, сообщил господин Ушаков. По его словам, президент РФ подчеркнул, что российская сторона намерена и дальше работать по поиску путей достижения мира. Однако с учетом совершенного Украиной действия российская сторона не может поступить иначе, сказал Юрий Ушаков.

Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил, что Украине, «слава богу», не были переданы американские ракеты Tomahawk, сообщил помощник президента России.

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ночь с 28 на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать госрезиденцию президента в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА дальнего действия. Все беспилотники были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.