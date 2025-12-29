Около 30 улиц Краснодара временно останутся без света 30 и 31 декабря

30 и 31 декабря жители около 30 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 22:00 30 декабря до 07:00 31 декабря света не будет по улицам: Аэропортовский проезд, Бородинская, Гоголя, Горная, Горячеключевская, Демченко, Ессентукская, Ессентукская трасса, Заводская, Крылатая, Крупской, 1-й проезд Крупской, Крупской проезд, Кубанонабережная, 1-й проезд Кубанонабережный, 2-й проезд Кубанонабережный, Мира, проезд Мира, Морская, Пашковский перекат, Полевая, Репинская, Серегина, Станичная и Степная.

30 декабря с 09:00 до 17:00 электроэнергии временно не будет по улицам: Гусника, профессора Рудакова и в поселке Березовом.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина