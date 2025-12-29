Бизнес не против обязательств

Кубань в 2025 году стала одним из пилотных регионов по созданию нового стандарта социальной ответственности бизнеса. Об этом сообщает администрация Краснодарского края. Благодаря его внедрению, станет возможным ввести единые и прозрачные механизмы оценки нефинансовых показателей компаний и повысить инвестиционную привлекательность субъекта. Эксперты, опрошенные «Ъ-Кубань», отмечают уровень развития социальной ответственности в бизнесе, как высокий, но неоднородный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Разработку нового стандарта корпоративной социальной ответственности проводят на Кубани по поручению президента России Владимира Путина. Его внедрение позволит выделять компании, которые вносят значимый вклад в общественное развитие, поддерживают своих сотрудников, занимаются экологическими инициативами и реализуют гуманитарные программы, отмечают в администрации региона.

«Краснодарский край является деловым лидером юга России и предоставляет наибольшие возможности для развития бизнеса. По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых мы лидируем в ЮФО и входим в ТОП-5 российских регионов. Для нас важно содействовать социально ответственному бизнесу в регионе, поддерживать краевые компании-лидеры, вносящие значительный вклад в достижение национальных целей»,— заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Сам «Стандарт общественного капитала бизнеса» был представлен в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Известно, что кроме Кубани, его протестируют еще в 14 регионах страны — Амурской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Омской, Саратовской, Сахалинской, Тульской, Тюменской областях, Башкортостане, Забайкальском крае и др. субъектах.

Стандарт рекомендован для использования всему крупному бизнесу — как публичным, так и государственным компаниям с годовой выручкой от 10 млрд руб. Предполагается, что он ляжет в основу отчетности о социальной ответственности бизнеса, по которой будет определяться вклад компании в достижение национальных целей развития страны. В Минэкономразвития РФ «Коммерсанту» сообщили, что «Стандарт общественного капитала» еще дорабатывается, в него вносятся замечания, поступившие от бизнеса, поэтому пока рано говорить об итогах внедрения его в работу.

«Инвесторам важно, чтобы край ассоциировался с ответственным деловым сообществом»

Председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков находит уровень развития корпоративной социальной ответственности в регионе высоким, но неоднородным. По его словам, есть как сильные кейсы, так и разовые благотворительные акции.

«Крупный бизнес, как правило, более системен: у него есть бюджеты, программы, KPI, публичная отчетность и долгосрочные проекты. Но важно подчеркнуть, что малый и средний бизнес тоже вовлечен, просто часто делает это “тихо” и адресно: помогает школам, детским секциям, больницам, домам культуры, поддерживает муниципальные инициативы»,— заявил он в беседе с «Ъ-Кубань».

Для Краснодарского края, по словам господина Башмакова, развитие корпоративной социальной культуры особенно актуально, потому что регион одновременно испытывает и высокую нагрузку на социальную инфраструктуру и демонстрирует быстрый экономический рост.

«Краснодарский край — территория с мощной миграцией, сезонными пиками населения, туристическим потоком и ростом городов, что усиливает запрос на медицину, образование, транспорт и благоустройство. При этом часть задач по поддержанию качества жизни невозможно закрывать только бюджетными средствами и стандартными госпрограммами. Поэтому бизнес всё чаще становится партнером в решении локальных проблем»,— подчеркивает он.

Председатель кубанского отделения «Опоры России» обращает внимание, что у МСП социальная ответственность выражается не в больших проектах, а в постоянной поддержке местных сообществ. На Кубани это особенно заметно в районах, где предприниматели фактически становятся центром притяжения и поддержки территории, подчеркивает председатель кубанского отделения «Опоры России».

Главными целями, по которым бизнес начинает реализацию социально ответственных проектов, Даниэль Башмаков считает: вклад в устойчивость территории и формирование долгосрочных отношений с муниципалитетом; привлечение и удержание сотрудников, формирование лояльности внутри коллектива; улучшение репутации и повышение доверия; снижение социальных рисков.

«Нередко бизнес ставит и прикладные цели: развитие городской среды рядом с объектами, улучшение транспортной доступности, поддержка событий, которые оживляют территорию. При этом лучшие проекты — те, где социальная цель понятна, измерима и не превращается в PR-акцию, а дает реальный эффект. И если компания делает это последовательно, социальная ответственность становится частью ее конкурентной стратегии»,— добавляет собеседник «Ъ-Кубань».

Эксперт также проводит параллель между развитой социальной ответственностью бизнеса и инвестиционной привлекательностью региона, так как это, по его мнению, улучшает среду, поддерживает социальные институты и снижает уровень конфликтности.

«Для инвестора важна предсказуемость. Когда в регионе сильно партнерство бизнеса и общества, риски ниже, а проекты проще реализуются. Кроме того, социальные инициативы часто закрывают кадровую проблему: обучение, поддержка молодежи, развитие профессиональных программ повышают доступность квалифицированной рабочей силы. Это прямо влияет на стоимость и скорость запуска производств, усиливает бренд региона. Инвесторам важно, чтобы край ассоциировался не только с климатом и туризмом, но и с современным, ответственным деловым сообществом»,— резюмирует господин Башмаков.

Вклад в будущее

Представители кубанского бизнеса также говорят о необходимости развивать корпоративные социальные проекты.

«Социальная ответственность бизнеса — это инвестиция в будущее территории, на которой предприятие ведет деятельность, это забота о своих сотрудниках и их семьях не только с точки зрения развития инфраструктуры для комфортной жизни, но и создания условий для личностной самореализации»,— заявили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании «ОТЭКО».

У одного из крупнейших частных инвесторов в портовую инфраструктуру Юга России есть несколько направлений, по которым реализуются социальные инициативы. Преимущественно, они направлены на развитие социально-экономического потенциала Таманского полуострова, где сосредоточены основные мощности ОТЭКО. В частности, компания и муниципалитеты Темрюкского района ежегодно, с 2005 года, заключают договоры о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии района. В 2025 году объем социальных инвестиций компании по этому договору составил 20 млн руб.

Кроме того, с 2022 года оператор на постоянной основе сотрудничает с благотворительным фондом «Край добра». В 2025 году ОТЭКО направила фонду 2,5 млн рублей — деньги в том числе пошли на приобретение дорогостоящих лекарств для детей из Темрюкского района.

Также у компании действует программа поощрительных выплат для учителей, учеников и выпускников средних школ. Специалисты компании организуют для таманских школьников открытые уроки, экскурсии, выставки и мастер-классы,

Руководитель пресс-службы hh.ru Юг и ЦФО Екатерина Никифорова подчеркивает, для соискателей из Краснодарского края также важна социальная направленность работодателей. Жители региона, по ее словам, активно ищут более выгодные предложения и комфортные условия труда, при этом они готовы не только к смене места работы, но и к смене сферы деятельности.

«В борьбе за лучших кандидатов выиграют те компании, которые активно развивают бренд работодателя, корпоративную культуру и социальную ответственность. Нужно воспринимать сотрудников как клиентов»,— подчеркнула она.

