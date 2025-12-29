Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодаре на улице Кузнечной сбили местную жительницу

49-летняя жительница Краснодара погибла под колесами автомобиля на улице Кузнечной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авария произошла 29 декабря около 16:20 мск. 47-летний гражданин Азербайджана, двигаясь по улице Кузнечной на грузовом автомобиле марки Mercedes со стороны Базовской в сторону Янковского, при повороте направо на улицу Леваневского сбил человека. Женщина переходила дорогу по установленному пешеходному переходу.

От полученных травм жительница Краснодара скончалась на месте.

Алина Зорина

