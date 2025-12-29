В Ростовской области завершили расследование дела о стрельбе по школьнику

В Батайске завершено расследование дела о нападении 53-летнего жителя на 11-летнего ребенка, которому он причинил тяжелые травмы выстрелами из пневматической винтовки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, 15 сентября 2025 года обвиняемый из хулиганских мотивов открыл огонь из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику. В результате стрельбы ребенок получил серьезные телесные повреждения.

После совершения преступления нападавший был арестован. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во время допроса и проверки показаний на месте происшествия подозреваемый полностью признал вину в совершенном деянии. Он также указал место, где скрывал орудие преступления.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко