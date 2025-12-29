В Крыму закрыли дороги к плато Ай-Петри из-за снега

Власти Крыма временно закрыли автомобильное сообщение с плато Ай-Петри по обоим маршрутам — со стороны Ялты и Бахчисарая — из-за снегопада. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог региона в своем Telegram-канале.

Проезд механических транспортных средств в сторону плато со стороны Ялты приостановлен до нормализации метеоусловий. Аналогичные ограничения действуют и на маршруте из Бахчисарая согласно распоряжению регионального министерства транспорта.

Запрет распространяется на все виды автотранспорта. Ведомство призывает граждан отслеживать сводки о состоянии трасс и отказаться от поездок на собственных машинах.

По данным МЧС Республики Крым, 29 и 30 декабря в регионе существует угроза схода снежных лавин. Во второй половине дня и до конца суток 29 декабря, ночью 30 декабря в горах ожидается очень сильный снег. Завтра также прогнозируется северо-западный ветер с порывами 7–12 м/с, местами 15–20 м/с. Температура воздуха ночью достигнет –4...+1, в горах — –5...–7; днем ожидается +1...+6, в горах 0...–5 градусов.

Алина Зорина