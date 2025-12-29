В Сочи перед Новым годом запустили «Автобусы желаний»

В Сочи в преддверии новогодних праздников на городские маршруты вышли так называемые «Автобусы желаний», оформленные в праздничной стилистике. Инициатива направлена на создание новогоднего настроения для жителей и гостей курорта, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Празднично украшенный автобус курсирует по маршруту №105э «Железнодорожный вокзал Сочи — горнолыжный курорт "Роза Хутор"», а электробус — по маршруту №2М «Макаренко—Донская—Виноградная—Макаренко». Отличительной особенностью подвижного состава стали светящиеся гирлянды и тематическое брендирование. Всего к Новому году в городе оформили более 40 автобусов.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов, запуск «Автобусов желаний» является ежегодной практикой и приурочен к новогодним праздникам, когда пассажиропоток на курорте традиционно возрастает.

В связи с праздничными мероприятиями также скорректирован график работы общественного транспорта. В ночь с 31 декабря на 1 января автобусы маршрутов №30, 38, 48, 83, 87н, 92, 95, 550, 556 и 560 будут курсировать до 23:00–00:00. В ночь на 7 января, когда во всех четырех районах курорта пройдут рождественские богослужения, маршруты №30, 38, 43, 92, 95, 556 и 560 продолжат работу до 03:00.

По данным администрации курорта, в настоящее время в Сочи находятся около 94 тыс. туристов, при этом ожидается дальнейший рост турпотока. Загрузка средств размещения на новогодние праздники прогнозируется на уровне 65–70%, а в горном кластере — выше среднегородских показателей. В период зимних каникул курорт планирует принять порядка 280 тыс. туристов, размещенных в отелях, а также около 200 тыс. однодневных экскурсантов.

Мария Удовик