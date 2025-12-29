Приставы передали 2,1 млрд акций «Облкоммунэнерго» в доход государства

Судебные приставы уже обратили в доход России более 2,1 млрд акций «Облкоммунэнерго», а также доли в уставных капиталах нескольких десятков организаций, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В Главном межрегиональном (специализированном) управлении на принудительном исполнении находились исполнительные документы в отношении АО «Облкоммунэнерго» и связанных с ним юридических и физических лиц. В результате принятых мер судебными приставами ГМУ ФССП России в доход Российской Федерации обращено более 2,1 млрд акций ("Облкоммунэнерго"), а также доли в уставных капиталах нескольких десятков организаций», — цитирует издание пресс-службу Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП).

Напомним, в октябре текущего года по материалам надзорного ведомства Ленинский райсуд Екатеринбурга изъял подавляющее большинство активов, принадлежащих бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В доход государства обратили порядка 40 компаний. Среди них «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, Курганская ТЭЦ и другие компании. Через месяц, в ноябре, по второму иску Генпрокуратуры России суд изъял в доход государства акции АО «ЭК Восток», АО «Ямалкоммунэнерго», АО НПФ «Профессиональный», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и других компаний, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб.

Ответчиками по первому иску выступали Алексей Бобров, бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и его экс-супруга Ирина Чемезова, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных и другие.

Кроме этого, по делу «Облкоммунэнерго» бизнесмен Алексей Бобров, Татьяна Черных и Олег Чемезов находятся под стражей до 15 февраля по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Согласно данным следствия, они совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает. Экс-генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов находится в розыске. Он подозревается в хищении 20 млн руб. из бюджета Нижнего Тагила.