Подчиненные подкинули на колонию

Бывший командир отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Аксайскому району Сергей Селиванов будет отбывать срок за взяточничество в колонии — его защите не удалось добиться изменения наказания в кассационном порядке. Ранее суд установил, что полицейский в течении года требовал от инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему по 8,5 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство.



Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) оставил без изменения апелляционное определение Ростовского областного суда по делу бывшего командира отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Аксайскому району Сергея Селиванова, согласно которому он будет отбывать наказание за взятки в колонии. Соответствующее решение имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

В мае Аксайский районный суд Ростовской области признал Сергея Селиванова виновным во взяточничестве (ч.2 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, он в течении года требовал от старших инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему по 8,5 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство, а в случае отсутствия денег угрожал негативными последствиями по службе.

Экс-полицейский полностью признал вину. Ему было назначено два года условно со штрафом 765 тыс. руб. Также осужденного лишили специального звания «майор полиции». В августе Ростовский областной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, ужесточил бывшему майору наказание до трех лет колонии общего режима.

Защита не согласилась с решением Ростовского облсуда и подала кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Адвокат осужденного Александр Заманский назвал назначенное Сергею Селиванову наказание чрезмерно суровым. Сторона защиты настаивала, что фигурант не представляет угрозы для общества, поэтому наказание не должно быть связано с изоляцией. Господин Заманский попросил отменить апелляционное определение и оставить приговор первой инстанции без изменений.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и выслушав выступления сторон, судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения жалобы. «Вопреки утверждениям стороны защиты, наказание назначено Сергею Селиванову с учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности виновного. Все смягчающие наказание и иные имеющие значение при назначении наказания обстоятельства суд учел в полном объеме»,— говорится в кассационном определении.

Кассационное определение может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ.

Мария Иванова