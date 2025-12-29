На Ставрополье залоговое имущество банкрота «Югроспром» оценили в 33 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО СХП «Югроспром» банкротом и назначил торги по реализации залогового имущества компании общей стоимостью более 33 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Предмет торгов включает два комплекса недвижимости, расположенных в Новоалександровске Ставропольского края.

Первый лот составляют производственные объекты общей площадью свыше 830 кв. м: административное здание, гаражи, весовая, ремонтные мастерские. К ним прилагается земельный участок площадью более 31 тыс. кв. м для производственных нужд, а также специализированное оборудование — агрегаты газоочистки, дымососы, транспортеры и сушильные установки. Стартовая цена лота — 16,2 млн руб.

Второй лот представлен животноводческими объектами на улице Буденного: домом животноводов, корпусами для выращивания скота общей площадью почти 3,8 тысячи квадратных метров, свинарником на 2000 голов и зерноскладом. Дополнительно включено право аренды земельного участка площадью более 34 тыс. кв. м до декабря 2057 года. Начальная цена составляет 17 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СХП “Юг роскошной промышленности”» зарегистрировано в Новоалександровске Ставропольского края в 1997 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 122,6 млн руб. Бенефициаром компании (100% доли в УК) значится Торнике Гулуа (с 25 августа 2023 года — доверительный управляющий Бежан Чалигава). Последние финансовые данные предприятия относятся к 2022 году, когда выручка общества составляла 1,4 млрд руб., а чистая прибыль — 72,2 млн руб.

Арбитражный суд Ставропольского края 19 июля 2024 года признал ООО «Сельскохозяйственное предприятие Югроспром» несостоятельным (банкротом) и открыл процедуру конкурсного производства сроком на полгода. С заявлением о признании ООО «Югроспром» банкротом в феврале 2024 года обратилась индивидуальный предприниматель из станицы Полтавской Юлия Домащенко. Основанием для иска стала задолженность предприятия в размере 29,9 млн руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что имущественный комплекс ООО «СХП Юг роскошной промышленности» продан на торгах московской фирме «Единая сервисная компания» (РБЕ) за 568,3 млн руб. Приобретение включает мясокомбинат в Новоалександровске, недвижимость, производственные площадки, оборудование и транспортные средства.

Тат Гаспарян