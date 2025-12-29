В Ростовской области завершили дело о взятке налоговому инспектору

Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Межрайонной инспекции ФНС России №27. Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, налоговые органы выявили схему дробления бизнеса с участием взаимозависимых лиц у двух индивидуальных предпринимателей, торгующих мясной продукцией. Целью схемы было уклонение от налогообложения.

Обвиняемый через посредника предложил бизнесменам повлиять на результаты проверок. За денежное вознаграждение он гарантировал сокрытие информации о взаимозависимости компаний и их исключение из плана выездных налоговых проверок. В 2023 году инспектор получил от представителей бизнеса 9 млн руб.

Фигуранта задержали в ходе совместных действий следователей СК и сотрудников УФСБ по Ростовской области. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.

Расследование дела в отношении двух предпринимателей, передавших взятку, продолжается.

Валентина Любашенко