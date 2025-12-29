В Ярославле снесли незаконно построенный ресторан

Самовольная пристройка к зданию кафе в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля полностью демонтирована. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место, где располагался ресторан

Фото: мэрия Ярославля Место, где располагался ресторан

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что областной суд признал постройку незаконной, так как она была возведена без разрешений и согласований. В ней открылся ресторан «Много рыбы». В результате судом был расторгнут договор аренды земельного участка. Апелляционная инстанция подтвердила законность решения комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля о демонтаже объекта.

С 17 декабря территориальная администрация Дзержинского района приступила к демонтажу, который завершился в настоящее время.

Антон Голицын