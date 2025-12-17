В Ярославле начали сносить ресторан в парке 30-летия Победы

В Ярославле 17 декабря представители территориальной администрации Дзержинского района приступили к демонтажу ресторана в парке 30-летия Победы. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Специалисты отключили здание от электроэнергии, перекрыли подачу холодной воды, а также демонтировали входные двери»,— уточнили в мэрии.

Демонтаж стартовал в присутствии полицейских. До 18 декабря собственник объекта может вывезти из постройки свое оборудование.

Власти добивались демонтажа ресторана как самовольно возведенного объекта с весны 2025 года, после того как на муниципальной земле, сданной в аренду под летнюю веранду, появился двухэтажный объект.

Затем на протяжении полугода суды рассматривали ситуацию. Последнее решение было принято 21 октября: областной суд признал приказ о сносе объекта законным. Также по решению суда расторгнут договор аренды земельного участка.

Алла Чижова