В Ярославле начали сносить ресторан в парке 30-летия Победы
В Ярославле 17 декабря представители территориальной администрации Дзержинского района приступили к демонтажу ресторана в парке 30-летия Победы. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: мэрия Ярославля
«Специалисты отключили здание от электроэнергии, перекрыли подачу холодной воды, а также демонтировали входные двери»,— уточнили в мэрии.
Демонтаж стартовал в присутствии полицейских. До 18 декабря собственник объекта может вывезти из постройки свое оборудование.
Власти добивались демонтажа ресторана как самовольно возведенного объекта с весны 2025 года, после того как на муниципальной земле, сданной в аренду под летнюю веранду, появился двухэтажный объект.
Затем на протяжении полугода суды рассматривали ситуацию. Последнее решение было принято 21 октября: областной суд признал приказ о сносе объекта законным. Также по решению суда расторгнут договор аренды земельного участка.