В Ростовской области энергетики переведены на усиленный режим работы

В преддверии новогодних каникул энергетики Ростовской области переведены на усиленный режим работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

К работе готовы 585 аварийно-восстановительных бригад, состоящие из более 3 тыс. специалистов и 89 единиц техники.

Для работы в непогоду подготовлены 236 мобильных источников резервного питания и необходимые запасы оборудования.

Наталья Белоштейн