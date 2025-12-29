На Дону ввели запрет на плановый ремонт коммуникаций в праздники

В Ростовской области введен запрет на любые плановые работы, которые могут привести к отключениям воды, тепла или света. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Между службами налажено взаимодействие для оперативного устранения аварий. Создан резерв и утвержден круглосуточный режим работы.

Во время новогодних каникул в Ростовской области будут дежурить более 1,3 тыс. ремонтных бригад из 5 тыс. специалистов и 1,3 тыс. единиц техники.

Кроме этого, губернатор поручил муниципалитетам обеспечить беспрепятственный проезд к площадкам сбора ТКО, своевременно очищать их от снега и наледи. А регоператорам — увеличить частоту вывоза отходов в пиковые дни, чтобы не образовывались свалки.

Наталья Белоштейн