«Развитию отечественных производителей способствуют объективные вызовы»

В уходящем году в РФ спрос на отечественную косметику вырос на 50%, по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел российский бьюти-ритейлер «Золотое яблоко». По его данным, более половины покупателей отдают предпочтение отечественным маркам, которые, в том числе, выпускают и действующие на юге России предприятия. Рост интереса к отечественным, в том числе, локальным брендам связан с увеличением внутреннего турпотока, уходом из страны зарубежных брендов и усилением курса на импортозамещение в потребительском и профессиональном сегментах, а также с усилением мер господдержки российских производителей, уверен гендиректор компании «Крымская Роза» Иван Гладун:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Факту роста интереса к отечественной косметике есть два объяснения. Первое —усиление в 2025 году тренда на путешествовия внутри страны. Например, по моим наблюдениям, на юге вместе с турпотоком выросли и объемы продаж российской косметики в фирменной рознице. Например, в Крыму местные косметические средства превратились в сувениры, наряду со сладостями, чаем и т. п. товарами.

Второе объяснение — усиление курса на импортозамещение. Это несколько другой спрос — со стороны профессиональных потребителей. В частности, игроки гостиничного бизнеса увеличили объемы закупки отечественной продукции премиального-класса, для обеспечения в отелях номеров и спа-комплексов. В 2022 году уход из России иностранных поставщиков такой косметики стимулировал развитие в стране внутреннего производства. Появление отечественных брендов активно поддерживается государством. Так, Агентство стратегических инициатив проводит конкурс региональных торговых марок «Знай наших», что способствует их продвижению.

За минувшие три года профессиональные потребители косметических средств убедились, что отечественные компании способны создавать продукты высокого качества, безопасные и эффективные. Это позволило полностью отказаться от иностранного товара, сохранить качество и не увеличивать сильно цены на услуги.

Также развитию отечественных производителей способствуют объективные вызовы. Например, внедрение цифровой маркировки. Да, почти три года нам дали на внедрение этих процессов. Это требует обучения специалистов, приобретения дополнительного оборудования и программного обеспечения. А, значит, и дополнительных расходов. Для того, чтобы их компенсировать, предприятия вынуждены инвестировать в модернизацию, расширять ассортимент и выходить на новые рынки сбыта, в том числе и за счет развития интернет-торговли.

Второй серьезный вызов —18-й пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения на ввоз парфюмерных композиций, которые используются для производства косметики. В последние годы, и 2025-й не исключение, мы и наши коллеги по отрасли провели большую работу по выстраиванию новых логистических цепочек. Это позволило найти отечественные аналоги парфюмерных композиций, которые ранее импортировались в РФ.

Важный фактор, что в Департаменте химической промышленности Минпромторга РФ появился спецотдел, который занимается исключительно парфюмерией и косметикой.

До этого наша отрасль была неприкаянной. А сейчас у нас появилась возможность заявить о себе и защищать свои интересы на федеральном уровне, говорить о них, просить помощи.

С такой поддержкой можно инвестировать, создавать производства, устанавливать новые линии. Если не хватает собственных средств на развитие и продвижение, то выручают льготные займы от Фонда развития промышленности. Также в этой экосистеме поддержки — Российский экспортный центр, региональные центры, фонды, объединения. Они есть во многих субъектах РФ, в том числе и южных.

Например, в 2025 году при министерстве промышленности и торговли Крыма был создан Парфюмерно-косметический кластер, который в январе 2026-го должен пройти регистрацию в федеральном Минпромторге. ПКК будет официально включен в перечень промышленных кластеров. В нем есть такие дополнительные инструменты поддержки, как льготные займы, участие в выставках и продвижение брендов.

Кстати, сейчас в стране для промышленных кластеров разрабатываются новые меры поддержки. На мой взгляд, они будут более доступными и удобными для пользования. Это при том, что у Минпромторга РФ есть более 1 тыс. различных субсидий и др. мер. Есть возможность выбора этих мер, в зависимости от ситуации и специфики конкретной отрасли.

Таким образом, сегодня каждое российское предприятие, работающее в нашей сфере, может подобрать меры, позволяющие развивать импортозамещение и расти на волне спроса на отечественную продукцию».