На Дону к восьми годам приговорили предпринимателя за взятку сотруднику ФСБ
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми годам колонии строгого режима индивидуального предпринимателя за попытку дачи взятки оперативному сотруднику (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о главе крестьянского фермерского хозяйства (КФК) Исломе Мамадалиеве.
Оперативниками установлено, что подсудимый планировал передать сотруднику УФСБ России по Ростовской области 500 тыс. руб. за прекращение проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление возможных нарушений в деятельности КФХ.
Как добавил источник, проверка касалась возможных нарушений при получении бюджетной субсидии в Минсельхозпроде Ростовской области.
Предприниматель задержан сотрудниками ФСБ России.
Приговор в законную силу не вступил.