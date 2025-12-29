На Дону к восьми годам приговорили предпринимателя за взятку сотруднику ФСБ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми годам колонии строгого режима индивидуального предпринимателя за попытку дачи взятки оперативному сотруднику (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о главе крестьянского фермерского хозяйства (КФК) Исломе Мамадалиеве.

Оперативниками установлено, что подсудимый планировал передать сотруднику УФСБ России по Ростовской области 500 тыс. руб. за прекращение проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление возможных нарушений в деятельности КФХ.

Как добавил источник, проверка касалась возможных нарушений при получении бюджетной субсидии в Минсельхозпроде Ростовской области.

Предприниматель задержан сотрудниками ФСБ России.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн