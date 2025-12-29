Суд на Кубани взыскал с подрядчика 0,5 млрд рублей за срыв ремонтных работ в ДНР

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) удовлетворил иск сочинского АО «Жилищный комплекс» к мариупольскому ООО «Новые горизонты» о взыскании неотработанного аванса и процентов на общую сумму свыше 525 млн руб. Подрядчик взял деньги на восстановление объектов в Донецкой Народной Республике (ДНР), но работы не выполнил и средства не вернул. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

В 2023 году стороны заключили два контракта на ремонтно-восстановительные работы в Мариуполе, Донецке и Амвросиевке. Общая сумма договоров составила около 900 миллионов рублей. Подрядчик получил авансы в размере 784,5 миллионов рублей, но освоил лишь часть средств, выполнив работ на 303 миллиона. Сроки выполнения были сорваны, объекты остались недостроенными.

АО «Жилищный комплекс» потребовало вернуть неотработанные авансы — 481,2 миллиона рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами и штраф. В судебном заседании представители ответчика не появились, возражений не представили.

Суд признал требования обоснованными и взыскал с ООО «Новые горизонты» свыше 0,5 млрд руб. неотработанного аванса вместе с процентами.

АС Кубани квалифицировал удержание авансов как неосновательное обогащение и подтвердил право заказчика на односторонний отказ от договора в случае существенного нарушения сроков. Представители мариупольской фирмы в суд не явились.

В законную силу решение пока не вступило.

