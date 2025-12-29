Горелкин заявил об отсутствии планов запрещать рекламу в Telegram

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») заявил, что главным событием для российского рынка диджитал-рекламы стал запрет на продвижение через Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Рекламодатели перешли на новые площадки, в тройку лидеров вошли VK, TikTok и Telegram. Запрещать рекламу в Telegram пока не планируется, заверил депутат.

Как утверждает господин Горелкин, некоторые крупные рекламодатели «сомневались в безоблачном будущем иностранных площадок». Депутат считает их опасения «разумными» в случае с TikTok. По его словам, политика самоограничения, которой придерживается TikTok, «слишком затянулась и вызывает все больше вопросов». «Что касается Telegram, его перспективы на рекламном рынке РФ считаю более ясными... Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет»,— прокомментировал Антон Горелкин.

По итогам трех кварталов 2025 года рекламный рынок России вновь показал замедление темпов роста, за период — до 8%, а его объем оценивают более чем в 680 млрд руб., рассказали в Ассоциации коммуникационных агентств России. За последние два года темпы роста отрасли сократились более чем вдвое: в 2024 году они оценивались в 24%, а в 2023-м — в 30%. В «Яндекс Директе» рассказали, что стремительный рост демонстрируют новые каналы, в том числе реклама в Telegram. В сентябре он был лидером по доле аудитории, полученной в результате запрета на рекламу в запрещенных соцсетях.

