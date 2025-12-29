В Севастополе 15 улиц, сквер и бульвар назовут в честь участников СВО

15 улиц, сквер и бульвар в Севастополе назовут в честь участников специальной военной операции. Соответствующее решение приняли 29 декабря на заседании правительства Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Сквер и бульвар в городе как единое общественное пространство назовут в честь Андрея Палия, который был капитаном первого ранга и заместителем командующего Черноморским флотом по военно-политической работе. Он погиб в ходе выполнения боевых задач.

Остальные 13 улиц и два переулка в Севастополе будут названы в честь Александра Чирвы, Романа Пасынкова, Дмитрия Островского, Владимира Николенко, Павла Клименко, Максима Аляева, Дмитрия Котова, Алексея Охота, Юрия Павлова, Александра Пирожкова, Дмитрия Вострикова, Егора Толмачева, Игоря Коноваленко, Андрея Хижнякова и Андрея Гавриленко.

Названия улиц предложили Министерство обороны России и родственники участников СВО. Их согласовали на заседании Межведомственной топонимической комиссии Севастополя.

Елизавета Ершова