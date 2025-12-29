«Без размещения туристов винодельня остается точкой разового визита»

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому теперь на землях сельскохозяйственного назначения можно будет строить сооружения для виноделен. В документе отдельно оговорены нормы и требования к постройкам, чтобы избежать нецелевого использования земель. В частности, здания, а в их числе могут оказаться и сельские гостиницы, должны быть не выше трех этажей, а их площадь — не больше 0,5% от общей площади насаждений. Предприниматель, генеральный директор строительной компании Kronung Филипп Шраге считает, что закон может быть выгоден только крупным игрокам.

Филипп Шраге

Фото: предоставлено автором

«Параметры застройки в текущем виде действительно делают агротуризм для малых винодельческих хозяйств почти нежизнеспособным. Ограничение в 0,5% от площади участка формально выглядят как защита сельхозземель, но на практике этого недостаточно, чтобы создать экономически работающий объект размещения.

Небольшой фермер физически не может окупить строительство, если у него есть возможность построить условно несколько номеров без инфраструктуры — ресторана, дегустационного зала, хозяйственных помещений. Для Кубани, где сезонность высокая, такие ограничения особенно болезненны: бизнес должен зарабатывать не три месяца в году, а хотя бы шесть–восемь.

При этом риск появления элитных дач под видом виноградников в законе, безусловно, есть. Он возникает как раз из-за размытых формулировок и отсутствия четкой привязки к функционалу агротуризма.

Если нормы останутся жесткими для малых хозяйств, но при этом будут существовать возможности для исключений или согласований в ручном режиме, этим в первую очередь смогут воспользоваться крупные игроки или частные инвесторы, не имеющие отношения к виноделию. Такая ситуация создает и коррупционные риски, и подрывает доверие к самой идее поддержки агротуризма — и это актуально не только для Кубани, но и для других винодельческих регионов России.

Для экономики малых виноделен отсутствие возможности строить полноценные объекты размещения критично. Сегодня дегустации, туризм и прямой контакт с гостем — это не дополнение, а часто ключевой источник выживания.

Продажа вина через туризм дает фермеру маржу, стабильный денежный поток и возможность развивать хозяйство без постоянной зависимости от перекупщиков и сетей. Без размещения туристов винодельня остается точкой разового визита, а не полноценным туристическим продуктом».