Воронежским министром сельского хозяйства стал Валерий Мелещенко

Министром сельского хозяйства Воронежской области назначен Валерий Мелещенко, ранее возглавлявший региональное министерство по развитию муниципальных образований. Об этом сообщили в облправительстве.

Фото: Воронежский государственный аграрный университет Валерий Мелещенко

Господин Мелещенко вступит в должность 7 октября. Кто станет его преемником, не уточняется.

Валерию Мелещенко 50 лет. Он родился в воронежском райцентре Каменка. В 1997 году окончил Воронежскую государственную технологическую академию (ныне — ВГУИТ) по специальности «Машины и аппараты пищевых производств», в 2019-м — ВГТУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2020–2023 годах работал в департаменте аграрной политики региона на должностях первого замглавы и замруководителя — начальника отдела переработки и реализации сельхозпродукции. В августе 2023 года возглавил департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области, в октябре того же года получил статус профильного министра.

22 сентября Алексей Сапронов перешел с должности воронежского министра сельского хозяйства на пост аграрного вице-губернатора региона. Он стал преемником Виктора Логвинова, который избрался в областную думу и возглавил там фракцию «Единой России».

Алина Морозова