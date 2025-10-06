Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежским министром сельского хозяйства стал Валерий Мелещенко

Министром сельского хозяйства Воронежской области назначен Валерий Мелещенко, ранее возглавлявший региональное министерство по развитию муниципальных образований. Об этом сообщили в облправительстве.

Валерий Мелещенко

Валерий Мелещенко

Фото: Воронежский государственный аграрный университет

Валерий Мелещенко

Фото: Воронежский государственный аграрный университет

Господин Мелещенко вступит в должность 7 октября. Кто станет его преемником, не уточняется.

Валерию Мелещенко 50 лет. Он родился в воронежском райцентре Каменка. В 1997 году окончил Воронежскую государственную технологическую академию (ныне — ВГУИТ) по специальности «Машины и аппараты пищевых производств», в 2019-м — ВГТУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2020–2023 годах работал в департаменте аграрной политики региона на должностях первого замглавы и замруководителя — начальника отдела переработки и реализации сельхозпродукции. В августе 2023 года возглавил департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области, в октябре того же года получил статус профильного министра.

22 сентября Алексей Сапронов перешел с должности воронежского министра сельского хозяйства на пост аграрного вице-губернатора региона. Он стал преемником Виктора Логвинова, который избрался в областную думу и возглавил там фракцию «Единой России».

О смене спикера воронежской облдумы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова