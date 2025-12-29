В горах Крыма выпало до 41 см снега, который продержится до 3 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальника Гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Наибольшее количество осадков зафиксировали в горной местности: на Ангарском перевале толщина покрова составила 20 см, на плато Ай-Петри — 41 см.

«Там прекрасные условия для катания, настоящая зима, которая завершится 3 января. Начиная с 3 января произойдет повышение температуры воздуха, будет около 3-4 градусов тепла. Снег стает»,— рассказала госпожа Любецкая.

По прогнозу синоптика, в конце текущей недели и в следующие выходные погоду в регионе будут определять южные циклоны. Они принесут потепление ночных температур до 3...8 градусов тепла, а дневные показатели поднимутся до 5...10 градусов тепла.

Крымский полуостров впервые с 2017 года встречает Новый год со снегом. Первые осадки на Ай-Петри выпали 13 декабря, на равнинной территории Крыма — 26 декабря.

Анна Гречко