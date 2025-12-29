Выбран подрядчик для ремонта старейшей школы Ельца в Липецкой области

Контракт на капитальный ремонт первого корпуса основной школы №15 города Ельца в Липецкой области подписан со смоленским ООО «Стройподряд» Евгения Касьянова. Информация была опубликована на портале госзакупок. Здание школы на улице Мира, 83 является объектом культурного наследия регионального значения (ОКН). Это учебное заведение — одно из старейших в Ельце. Смоленская фирма согласилась выполнить работы по сохранению ОКН за 270,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным портала госзакупок, за контракт боролись две компании. Вторая организация предложила оказать услуги за 269,4 млн руб. и победила в торгах. ООО «Стройподряд» подало жалобу в ФАС и заявило, что комиссия должна была провести проверку соответствия опыта компании-конкурента и достоверности ее декларации.

Управление ФАС России по Липецкой области признало жалобу смоленской фирмы необоснованной. Антимонопольщики заявили, что «Стройподряд» не представил никаких конкретных доказательств недостоверности сведений или несоответствия документов конкурента установленным требованиям. В отсутствие таких доказательств у комиссии не было оснований подвергать сомнению добросовестность участника. УФАС в своем решении также указало, что вторым участником закупки было ООО «Новый город».

Однако конкурент «Стройподряда» отказался от заключения договора. В итоге на портале госзакупок был размещен контракт со смоленской организацией. Заказчиком работ выступает муниципалитет. Финансирование поступит из бюджета городского округа.

По данным Rusprofile, ООО «Стройподряд» было зарегистрировано в Смоленске в июне 2013 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал организации составляет 10 тыс. руб. Гендиректором и единственным учредителем выступает Евгений Касьянов. Выручка фирмы в 2024 году составила 574 млн руб., а чистая прибыль — 881 тыс. руб.

Летом 2025 года власти Ельца дважды пытались найти подрядчика для ремонта школы №15 за 280,7 млн руб. Первые торги не состоялись в июле, вторые — в августе. В обоих случаях причиной стало отсутствие заявок от потенциальных подрядчиков.

Денис Данилов