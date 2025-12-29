Песков: Путин и Зеленский пока не будут созваниваться

Речи о телефонном разговоре президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас не идет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом, уточнил Дмитрий Песков, в ближайшее время российский президент созвонится со своим коллегой из США Дональдом Трампом. Во время беседы стороны обсудят итоги переговоров господ Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго, Флорида, 28 декабря.

По словам Дональда Трампа, встреча с президентом Украины прошла продуктивно. Решенными оказались 95% вопросов, однако территориальный урегулировать пока не удалось.

