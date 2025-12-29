Разговор по трамповскому счету

Президенты США и Украины 28 декабря встретились во Флориде, где обсудили условия будущего мира и пути его достижения. Их переговоры в имении Трампа в Мар-а-Лаго не позволили договориться ни по одному из ключевых пунктов украинского урегулирования и породили новые вопросы о целях самой встречи. В ходе итоговой пресс-конференции Зеленский дал понять, что он не намерен идти на уступки по Донбассу и решение по пунктам мирного плана должно принимать «украинское общество» на референдуме. В свою очередь, президент Трамп признал, что конфликт на Украине может продолжиться. Таким образом, политическое решение откладывается на неопределенное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Перед решающими переговорами

Переговоры в имении Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), для участия в которых на встречу с президентом США и ключевыми членами его команды прилетел президент Украины Владимир Зеленский вместе с большой делегацией из Киева, подвели промежуточную черту под годом миротворческих усилий Трампа на поприще украинского урегулирования.

События, предшествовавшие встрече американской и украинской делегаций и общению Трампа и Зеленского с глазу на глаз, породили мощный всплеск ожиданий как минимум прояснения ситуации относительно того, в какой точке находится переговорный процесс по Украине, а возможно, и объявления в Мар-а-Лаго о решающем шаге к «мирной сделке».

Накануне поездки во Флориду Зеленский обнародовал альтернативный мирный план из 20 пунктов, представляющий собой кардинально переработанный Киевом и его европейскими союзниками изначальный мирный план Трампа.

В частности, в украинско-европейской версии мирного плана отсутствовал пункт о выводе ВСУ из Донбасса.

Российская сторона отреагировала на попытки отредактировать план Трампа и пересмотреть российско-американские договоренности августа этого года на саммите в Анкоридже предельно жестко.

Президент Путин предупредил, что дальнейшее промедление с политическим решением обернется для Киева неизбежной катастрофой военного поражения.

«Мы предпочитали делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем»,— заявил президент России на расширенном заседании коллегии Минобороны 17 декабря.

После этого уже накануне американо-украинских переговоров в Мар-а-Лаго на совещании в командном пункте Объединенной группировки войск 27 декабря Владимир Путин заявил, что с учетом темпов российского наступления в Донбассе интерес Москвы к выводу ВСУ с этих территорий «сводится к нулю». «Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям»,— заявил Путин, обращаясь к военачальникам.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил неприемлемость для Москвы идеи отправить на Украину контингент европейской «коалиции желающих», которые, по его словам, «станут законной целью» для РФ.

«Амбиции буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении на Украину воинских контингентов в формате “коалиции желающих”»,— заявил глава МИД РФ.

Уже перед переговорами с Зеленским президент Трамп провел телефонный разговор с президентом Путиным, написав в соцсети, что беседа «была очень хорошей и продуктивной».

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, инициированная президентом США беседа продлилась 1 час 15 минут и носила «дружеский и деловой характер»: «Президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий». После разговора лидеров США и России Юрий Ушаков заявил, что от Украины требуется «смелое политическое решение, касающееся Донбасса» и его «нужно принять, не мешкая».

В свою очередь, готовясь к переговорам в Мар-а-Лаго, президент Зеленский провел серию телефонных переговоров с европейскими лидерами, чтобы согласовать с ними общую позицию по условиям будущего мирного соглашения по Украине.

«Мы на финальном этапе переговоров. Это либо прекратится, либо продлится очень долго и умрут миллионы»,— заявил накануне встречи Дональд Трамп, дав понять, что он не исключает любых сценариев, несмотря на то что мирное соглашение «готово на 95%».

Столь же расплывчатым оказалось его заявление о гарантиях безопасности. «Никто даже не знает, что именно будет прописано в соглашении о безопасности. Но соглашение о безопасности будет — и это будет сильное соглашение»,— заверил он.

Что это было

Когда две делегации уже собрались за столом переговоров, Трамп заявил, что сам зал их проведения «очень подходит для заключения сделок». С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кэйн, советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Столь представительная американская команда принимала участие в переговорах с украинской стороной впервые. Это породило надежды, что решающие договоренности по Украине будут достигнуты в Мар-а-Лаго в ночь на воскресенье, 29 декабря.

Однако продлившаяся почти полчаса совместная итоговая пресс-конференция Трампа и Зеленского не только не ответила на возникшие до переговоров вопросы, но и породила новые.

Президент Трамп так и не объяснил, как соотносятся между собой его мирный план и неприемлемый для Москвы альтернативный план Зеленского и его союзников.

Заявив о том, что «Россия хочет видеть Украину успешной», он также не скупился на похвалы в адрес европейских лидеров и Зеленского.

«Я готов приехать на Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить сделку»,— заявил он после того, как выяснилось, что сделку не помогли заключить стены Мар-а-Лаго.

В свою очередь, президент Зеленский в полной мере оправдал надежды европейской группы поддержки, не поступившись принципами и сообщив, что у него нет полномочий принимать решение по территориальному вопросу и свой вердикт должно вынести «украинское общество» на референдуме.

Единственным публично озвученным практическим результатом встречи в Мар-а-Лаго, изначально имевшей «исторический замах», стало решение создать рабочие группы для дальнейшей работы над мирным урегулированием.

Таким образом, участники переговоров устранились от принятия политических решений, которые, судя во всему, теперь могут быть приняты в новом году после кардинальных перемен на фронте в ходе решения задач СВО военным путем.

Сергей Строкань