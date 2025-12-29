Песков анонсировал разговор Путина и Трампа в ближайшее время

В Кремле не осведомлены об итогах переговоров президентов США и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп снова созвонятся в ближайшее время.

«Мы не знаем как они (переговоры.— "Ъ") прошли, поэтому мы не можем оценивать... По следам этих разговоров президенты России и США договорились еще раз созвониться. Тогда мы получим информацию»,— рассказал представитель Кремля во время брифинга.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде. Они обсудили подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов. По ключевым пунктам, в том числе об отводе украинских войск из Донбасса, договориться до сих пор не удалось. Перед встречей президент США звонил российскому коллеге. Источник Fox News утверждает, что прошедшая встреча «может проложить путь» к первому за пять лет телефонному разговору господина Зеленского с Владимиром Путиным.

