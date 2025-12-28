Путин и Трамп договорились созвониться после встречи президентов США и Украины

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести еще один телефонный разговор по итогам переговоров американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Американский президент созвонился с Владимиром Путиным сегодня вечером. «Дональд Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским»,— сказал господин Ушаков журналистам.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер», добавил Юрий Ушаков. По его словам, стороны сошлись во мнении, что предложение Украины и Европы о прекращении огня для подготовки к референдуму «ведет лишь к затягиванию конфликта и чревато возобновлением боевых действий».

Переговоры президентов США и Украины проходят сегодня вечером в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Американская сторона назвала целью переговоров обсуждение новой версии плана урегулирования из 20 пунктов.