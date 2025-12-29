Fox News: переговоры с Трампом дали шанс для разговора Путина и Зеленского

Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского «могут проложить путь» к первому за пять лет телефонному разговору господина Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров во Флориде

В предыдущий раз президенты России и Украины созванивались 26 июля 2020 года. Проведение ими нового разговора стало бы «дипломатической победой» для господина Трампа, отметил собеседник телеканала.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде. Они обсудили подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов. Господин Трамп заявил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий для Украины, а также призвал ускориться с урегулированием российско-украинского конфликта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что в переговорах о мире на Украине достигнут прогресс.

Подробности — в материале «Ъ».