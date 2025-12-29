«Азимут» запустит прямые рейсы из Сочи в Атырау с лета 2026 года

Российская авиакомпания «Азимут» планирует открыть прямое авиасообщение между Сочи и Атырау. Запуск регулярных рейсов намечен на начало летнего сезона 2026 года, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Согласно заявленным планам, полеты по маршруту Сочи—Атырау будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам. Первый рейс запланирован на 2 июня 2026 года. Вылет из Сочи предусмотрен в 01:30 с прибытием в Атырау в 05:15 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться из Атырау в 06:15 и прибывать в Сочи в 06:00, также по местному времени каждого аэропорта.

В авиакомпании уточнили, что билеты по минимальным тарифам уже поступили в продажу. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 4,6 тыс. руб., при этом к базовому тарифу дополнительно применяются аэропортовые и сервисные сборы.

Развитие нового маршрута продолжает тенденцию расширения международной маршрутной сети аэропорта Сочи. Ранее сообщалось, что авиакомпания Etihad Airways в период с 15 декабря 2025 года по 16 января 2026 года увеличит частоту рейсов по направлению Абу-Даби—Сочи с трех до семи раз в неделю. С момента запуска этого маршрута в конце мая аэропорт курорта обслужил более 24,6 тыс. пассажиров.

По итогам начала 2025 года пассажиропоток на международных авиалиниях аэропорта Сочи превысил 1,7 млн человек, что на 10% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Наиболее заметный рост зафиксирован на направлениях в страны Ближнего Востока: объем перевозок в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн увеличился более чем в 2,5 раза.

Мария Удовик