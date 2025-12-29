В Ярославле вырастет плата за наем муниципального жилья

Мэрия Ярославля увеличила плату за наем жилья с 1 января 2026 года. Мэр Артем Молчанов подписал соответствующее постановление 26 декабря, сообщает Yarnews.

Документ установил новые тарифы для нанимателей жилья, не являющихся собственниками. Базовый размер платы за пользование жилым помещением вырос с 86,55 до 92,39 рубля. Также увеличены коэффициенты: для муниципального жилья — на 0,21, для коммерческого — на 0,056.

Стоимость найма зависит от года постройки дома и материала, из которого он построен — кирпич, бетонные блоки или дерево. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее мэр увеличил плату за содержание и ремонт муниципального жилья. Ее стоимость изменится также с 1 января.

Антон Голицын