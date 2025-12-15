В Ярославле с 1 января вырастет плата за содержание и ремонт жилья

В Ярославле с 1 января 2026 года вырастет размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей по договорам соцнайма и собственников, не выбравших способ управления домами или не установивших размер платы за содержание. Соответствующее постановление мэр Артем Молчанов подписал 15 декабря.

Содержание жилого помещения в одно- и двухэтажных домах со всеми видами благоустройства составит 30,66 руб. за кв. м (ранее 25,97 руб.).

В домах выше двух этажей без лифта и без мусоропровода плата вырастет с 25,71 руб. до 30,28 руб. Содержание жилого помещения в таких же домах, но с лифтом составит 34,09 руб. (ранее 29,15 руб.), с мусоропроводом — 29,84 руб. (ранее 25,17 руб.).

В домах свыше двух этажей с лифтом и мусоропроводом — с 31,10 до 36,39 руб.

Алла Чижова